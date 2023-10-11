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На фронте погиб парамедик из Дании, спасавший жизнь украинцев

11 октября 2023 16:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На фронте погиб парамедик из Дании, спасавший жизнь украинцев
Волонтер Оскар Александр Коксвик Йоганссон. Фото: Украинское Душепастырство в Дании — УГКЦ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На линии фронта погиб волонтер-парамедик, приехавший из Дании помогать Украине в войне с РФ. Оскар Александер Коксвик Йоганссон отдал свою жизнь, спасая от российских обстрелов других людей.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского Душепастырства в Дании — УГКЦ.

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Что известно о парамедике

Отмечается, что сразу после начала полномасштабного вторжения Оскар без колебаний начал помогать украинцам. Он занимался транспортировкой машин скорой помощи и другой медицинской техники. Также он спасал жизнь людей на одних из самых опасных участках фронта.

"Перед тем, как поехать в Украину крестился в Sankt Ansgar Kirke — København, а местный священник стал его крестным отцом. Верим, что бескорыстная любовь и дела милосердия поселят его душу, где святые и праведные находятся", — добавили в сообщении.

Прощание с Оскаром

В ведомстве добавили, что в Украине должна состояться кремация волонтера, а прах отвезут в Данию, где он будет похоронен на местном кладбище.

"Заупокойное богослужение проведет местный священник, который и окрестил Оскара, при участии украинского пастыря в Копенгагене", — подчеркнули в пресс-службе.

гибель волонтера из Дании
Скриншот сообщения

Напомним, ранее стало известно о гибели на фронте военного, пластуна, музыканта группы "КораЛЛи" Андрея Чепиля из Ивано-Франковска, с позывным "Крис".

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