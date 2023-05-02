Залучені до Армії відновлення безробітні заробили уже 100 млн грн

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. Фото: borg.expert

До проєкту відбудови України "Армія відновлення" залучили у 17 регіонах країни уже понад 15 тисяч безробітних громадян. Вони заробили на цих роботах 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

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Залучені до "Армії відновлення"

За словами однієї із очільниць Міністерства економіки, до проєкту "Армія відновлення" на цей час залучено уже 15,7 тис. безробітних українців.

Цей процес триває у 17 регіонах України, нещодавно до нього приєдналася Одеська область.

Список найактивніших регіонів, які залучають безробітних громадян до "Армії відновлення":

Полтавська область – залучено 3 623 осіб;

Харківська область – 1955 осіб;

Київська область – 1 945 осіб;

Донецька область – 1 928 осіб;

Чернігівська область – 1 719 осіб.

Зароблені гроші

В цілому безробітні, залучені до робіт у рамках проєкту “Армія відновлення” заробили уже 100 мільйонів гривень.

"Важливо, що оплата за їх роботу складає щонайменше 6700 грн, що є вищою ніж середній розмір допомоги з безробіття, яку отримує безробітний, перебуваючи на обліку", — зазначила Тетяна Бережна.

До яких робіт залучають учасників проєкту

Види робіт, до яких залучають "Армію відновлення", визначає кожен регіон окремо.

Безробітні залучаються через Центри зайнятості.

Найпопулярнішими видами робіт на цей час є:

розбір завалів, відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій;

будівництво захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

надання соціальних послуг в Пунктах незламності;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

заготівля дров для військових та населення;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги, робота в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що у грудні уряд схвалив зміни в правилах залучення офіційних безробітних до суспільних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення".

Відповідно до ухваленої постанови, розширили повноваження військових обласних адміністрацій щодо залучення безробітних до суспільних робіт.

Цей документ дозволив:

військовим адміністраціям бути більш самостійними в залученні працездатних громадян до виконання суспільно корисних робіт;

адміністрації зможуть самостійно визначати види суспільно корисних робіт, які необхідні в тих чи інших населених пунктах.

При цьому залучати безробітних до суспільних робіт у небезпечних умовах можна виключно за письмової згоди таких громадян.