Привлеченные в Армию восстановления безработные заработали уже 100 млн. грн.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная. Фото: borg.expert

В проект восстановления Украины "Армия восстановления" привлекли в 17 регионах страны уже более 15 тысяч безработных граждан. Они заработали на этих работах 100 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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Привлеченные в "Армию восстановления"

По словам одной из глав Министерства экономики, к проекту "Армия восстановления" в настоящее время привлечены уже 15,7 тыс. безработных украинцев.

Этот процесс идет в 17 регионах Украины, недавно к нему присоединилась Одесская область.

Список самых активных регионов, привлекающих безработных граждан в "Армию восстановления":

Полтавская область — привлечено 3 623 человек;

Харьковская область — 1955 человек;

Киевская область — 1945 человек;

Донецкая область — 1 928 человек;

Черниговская область — 1719 человек.

Заработанные деньги

В общей сложности безработные, привлеченные к работам в рамках проекта "Армия восстановления", заработали уже 100 миллионов гривен.

"Важно, что оплата за их работу составляет по меньшей мере 6700 грн, что выше среднего размера пособия по безработице, которое получает безработный, состоя на учете", — отметила Татьяна Бережная.

К каким работам привлекают участников проекта

Виды работ, к которым привлекают Армию восстановления, определяет каждый регион отдельно.

Безработные привлекаются через Центры занятости.

Самыми популярными видами работ в настоящее время являются:

разбор завалов, восстановление жилых домов, поврежденных в результате боевых действий;

строительство защитных сооружений цивильной защиты, укрепление дамб;

предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости;

обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытия;

заготовка дров для военных и населения;

разгрузка, фасовка и доставки гуманитарной помощи, работа в центрах приема внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что в декабре правительство одобрило изменения в правилах привлечения официальных безработных к общественным работам в рамках проекта "Армия восстановления".

Согласно принятому постановлению, расширили полномочия военных областных администраций по привлечению безработных к общественным работам.

Этот документ разрешил:

военным администрациям быть более самостоятельными в привлечении трудоспособных граждан к выполнению общественно полезных работ;

администрации смогут самостоятельно определять виды общественно полезных работ, необходимых в тех или иных населенных пунктах.

При этом привлекать безработных к общественным работам в опасных условиях можно исключительно при письменном согласии граждан.