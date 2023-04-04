На яку суму війна завдала шкоди спадщині та культурним об’єктам України: звіт ЮНЕСКО

Зруйновані культурні пам'ятки під час війни

В ЮНЕСКО підрахували збитки, завдані культурним цінностям України за рік війни. Найбільше постраждала Харківська область.

Про це йдеться у звіті спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) від 3 квітня.

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Зазначається, що повномасштабне вторгнення росії за рік завдало збитків культурним об'єктам України на 2,6 мільярда доларів:

Близько 1,7 мільярда доларів з цієї суми припадає на історичні міста, будівлі та об'єкти, наповнені визнаними культурними та соціальними цінностями.

650 мільйонів доларів — на туристичні об'єкти.

143 мільйони доларів — на рухомі культурні цінності та колекції.

150 мільйонів доларів — на будівлі й майстерні, призначені для культурних та креативних індустрій.

Які регіони постраждали найбільше

Як зазначається у звіті, найбільше культурних цінностей втратила Харківська область. На цей регіон припадає 30 відсотків від загальної суми збитків.

Загальні втрати доходів України від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій за рік повномасштабної війни склали, за підрахунками ЮНЕСКО, 15,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, нещодавно Одеський виконком визначив місце для встановлення інформаційної таблички про включення об'єкта "Історичний центр Одеси" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За це питання проголосували одноголосно.