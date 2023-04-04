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На какую сумму война нанесла ущерб наследию и культурным объектам Украины: отчет ЮНЕСКО

4 апреля 2023 10:48
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Разрушены культурные памятники во время войны
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В ЮНЕСКО подсчитали ущерб, нанесенный культурным ценностям Украины за год войны. Больше всего пострадала Харьковская область.

Об этом говорится в отчете специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от 3 апреля.

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На какую сумму война нанесла ущерб наследию и культурным объектам Украины

Отмечается, что полномасштабное вторжение россии за год нанесло ущерб культурным объектам Украины на 2,6 миллиарда долларов:

  • Около 1,7 млрд долларов из этой суммы приходится на исторические города, здания и объекты, наполненные признанными культурными и социальными ценностями.
  • 650 миллионов долларов — на туристические объекты.
  • 143 миллиона долларов — на движимые культурные ценности и коллекции.
  • 150 миллионов долларов — на здания и мастерские, предназначенные для культурных и креативных индустрий.

Какие регионы пострадали больше всего

Как отмечается в отчете, больше культурных ценностей потеряла Харьковская область. На этот регион приходится 30 процентов от общей суммы ущерба.

Общие потери доходов Украины от туризма, искусства, спорта, развлечений, отдыха, культурного образования, творческих и культурных индустрий за год полномасштабной войны составили, по подсчетам ЮНЕСКО, 15,2 миллиарда долларов.

Напомним, недавно Одесский исполком определил место для установления информационной таблички о включении объекта "Исторический центр Одессы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За этот вопрос проголосовали единогласно.

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