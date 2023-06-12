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На Херсонщині планують подовжити комендантську годину

12 червня 2023 15:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Херсонщині планують подовжити комендантську годину
На Херсонщині планують подовжити комендантську годину. Фото: Херсонська ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 12 червня, після засідання Штабу в Херсоні було вирішено ініціювати подовження комендантської години в місті. Усе для того, щоб ліквідація наслідків після підриву Каховської ГЕС пройшла більш оперативно та швидше. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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Подовження комендантської години в Херсоні

Зазначається, що рівень води падає дуже швидко. Почали зʼявлятися дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Постало нагальне завдання прибрати наслідки затоплення. До міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

"Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС", — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Спалахів інфекцій не зафіксовано

За словами заступника міністра охорони Ігоря Кузіна, на сьогодні не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань.

"Централізована вода відповідає нормам. Щоденно проводять відбір майже 150 проб води — питної та річкової. Однак, жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Купання у водоймах суворо заборонене", — сказав Кузін.

На Херсонщині планують подовжити комендантську годину. Фото: Херсонська ОВА
На Херсонщині планують подовжити комендантську годину. Фото: Херсонська ОВА
На Херсонщині планують подовжити комендантську годину. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що вже протягом тижня рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків через підрив росіянами Каховської ГЕС. Станом на сьогодні, 12 червня, зросла кількість загиблих. Усього відомо про 10 загиблих внаслідок катастрофи: 8 — у Херсонській області, ще 2 — у Миколаївській області. За наявною інформацією, на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів. З них 32 — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій. 

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