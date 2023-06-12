Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Херсонской области планируют продлить комендантский час arrow

В Херсонской области планируют продлить комендантский час

12 июня 2023 15:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Херсонской области планируют продлить комендантский час
В Херсонской области планируют продлить комендантский час. Фото: Херсонская ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 12 июня, после заседания Штаба в Херсоне было решено инициировать продление комендантского часа в городе. Все для того чтобы ликвидация последствий после подрыва Каховской ГЭС прошла более оперативно и быстрее.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Читайте также:

Продление комендантского часа в Херсоне

Говорится, что уровень воды падает очень быстро. Начали появляться крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Встала неотложная задача убрать последствия затопления. В город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику.

"Будем инициировать продление комендантского часа в Херсоне для того, чтобы мы могли оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС", — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Вспышки инфекций не зафиксированы

По словам заместителя министра охраны Игоря Кузина, на сегодняшний день не зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний.

"Централизованная вода соответствует нормам. Ежедневно производят отбор почти 150 проб воды — питьевой и речной. Однако жителям пострадавших общин не советуют использовать воду из колодцев, необходимо проводить обеззараживание питьевой воды. Купание в водоемах строго запрещено", — сказал Кузин.

В Херсонской области планируют продлить комендантский час. Фото: Херсонская ОВА
В Херсонской области планируют продлить комендантский час. Фото: Херсонская ОВА
В Херсонской области планируют продлить комендантский час. Фото: Херсонская ОВА

Напомним, ранее мы писали, что уже в течение недели спасательные службы работают над ликвидацией последствий из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. На сегодня, 12 июня, возросло число погибших. Всего известно о 10 погибших в результате катастрофы: 8 – в Херсонской области, еще 2 – в Николаевской области. По имеющейся информации, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов. Из них 32 – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас