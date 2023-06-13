На Херсонщині ввели нові заборони "для стабілізації ситуації"

Затоплення Херсонщини. Фото: ДСНС

У Херсонській області відбулось засідання Ради оборони Херсонщини. Було прийнято низку рішень для врегулювання правопорядку та "стабілізації ситуації в регіоні".

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін зазначив, що першочергові питання, які обговорювались на засідання, стосувались ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС, захисту людей, а також підтримки українських військових.

Зазначається, що тепер на неокупованих територіях заборонено:

В'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;

З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.

Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);

Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо. Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Один із мікрорайонів потрапив під тотальне табу

Також заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів ми відкриємо вʼїзд для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло.

Крім цього, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.

"Жителі Херсонщини, прошу поставитися з розумінням до цих вимушених обмежень та неухильно їх дотримуватися! Адже ці рішення прийняті задля вашої безпеки!" — написав Прокудін.

На Херсонщині почала діяти низка нових заборон. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що вода з Нової Каховки вже відійшла, люди поступово повертаються до своїх домівок. Тим часом російські окупанти все ще не пускають людей перевірити прибережну зону, де розташований Палац культури, адміністративні будівлі та горезвісний зоопарк.

Додамо, у МОЗ розповіли, що жителям Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей потрібно уважно ставитися до води з відкритих водойм.