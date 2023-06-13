Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow На Херсонщині ввели нові заборони "для стабілізації ситуації" arrow

На Херсонщині ввели нові заборони "для стабілізації ситуації"

13 червня 2023 14:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Херсонщині ввели нові заборони "для стабілізації ситуації"
Затоплення Херсонщини. Фото: ДСНС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Херсонській області відбулось засідання Ради оборони Херсонщини. Було прийнято низку рішень для врегулювання правопорядку та "стабілізації ситуації в регіоні".

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Низка нових заборон для Херсонщини

Прокудін зазначив, що першочергові питання, які обговорювались на засідання, стосувались ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС, захисту людей, а також підтримки українських військових.

Зазначається, що тепер на неокупованих територіях заборонено:

  • В'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;
  • З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.
  • Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);
  • Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо. Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Один із мікрорайонів потрапив під тотальне табу

Також заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів ми відкриємо вʼїзд для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло.

Крім цього, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.

"Жителі Херсонщини, прошу поставитися з розумінням до цих вимушених обмежень та неухильно їх дотримуватися! Адже ці рішення прийняті задля вашої безпеки!" написав Прокудін.

На Херсонщині почала діяти низка нових заборон. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що вода з Нової Каховки вже відійшла, люди поступово повертаються до своїх домівок. Тим часом російські окупанти все ще не пускають людей перевірити прибережну зону, де розташований Палац культури, адміністративні будівлі та горезвісний зоопарк.

Додамо, у МОЗ розповіли, що жителям Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей потрібно уважно ставитися до води з відкритих водойм.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB