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В Херсонской области ввели новые запреты "для стабилизации ситуации"

13 июня 2023 14:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Херсонской области ввели новые запреты "для стабилизации ситуации"
Затопление Херсона. Фото: ГСЧС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Херсонской области состоялось заседание Совета обороны Херсонщины. Был принят ряд решений по урегулированию правопорядка и "стабилизации ситуации в регионе".

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин отметил, что обсуждавшиеся на заседании первоочередные вопросы касались ликвидации последствий подрыва россией Каховской ГЭС, защиты людей, а также поддержки украинских военных.

Отмечается, что теперь на неоккупированных территориях запрещено:

  • Въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения.
  • С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.
  • Стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.п.).
  • Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны. Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных рядом с позициями Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Один из микрорайонов попал под тотальное табу

Также запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий мы откроем въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.

Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

"Жители Херсонщины, прошу отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать! Ведь эти решения приняты ради вашей безопасности!" — написал Прокудин.

В Херсонской области начали действовать ряд новых запретов. Фото: Херсонская ОВА

Напомним, ранее мы писали, что вода из Новой Каховки уже отошла, люди постепенно возвращаются в свои дома. Тем временем российские оккупанты все еще не пускают людей проверить прибрежную зону, где расположен Дворец культуры, административные здания и пресловутый зоопарк.

Добавим, в Минздраве рассказали, что жителям Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей нужно внимательно относиться к воде из открытых водоемов.

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