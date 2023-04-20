На Хмельниччині чоловіка засудили за відмову з'явитися у військкомат: скільки отримав ухилянт
У Хмельницькій області чоловік отримав строк за те, що після проходження комісії не з’явився у військкомат. Суд виніс вирок у вигляді чотирьох років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
Повістку отримав, але не прийшов
У Хмельницькій області пройшов суд над ухилянтом від мобілізації.
Як встановило слідство, 48-річний підсудний отримав повістку у липні 2022 року. Він навіть пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої був визнаний придатним до військової служби.
Але до центру комплектування на вказану дату не з’явився.
Рішення суду
Судова інстанція підтримала обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури і визнала чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу (ст. 336 КК України).
Його засудили до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у квітні на Харківщині студент денної форми отримав повістку. На засіданні суд став на бік військкомату і дозволив мобілізувати юнака.