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На Хмельниччині чоловіка засудили за відмову з'явитися у військкомат: скільки отримав ухилянт

20 квітня 2023 10:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Хмельниччині чоловіка засудили за відмову з'явитися у військкомат: скільки отримав ухилянт
​​Український військовозобов’язаний з повісткою. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Хмельницькій області чоловік отримав строк за те, що після проходження комісії не з’явився у військкомат. Суд виніс вирок у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

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Повістку отримав, але не прийшов

У Хмельницькій області пройшов суд над ухилянтом від мобілізації.

Як встановило слідство, 48-річний підсудний отримав повістку у липні 2022 року. Він навіть пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої був визнаний придатним до військової служби.

Але до центру комплектування на вказану дату не з’явився.

Рішення суду

Судова інстанція підтримала обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури і визнала чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу (ст. 336 КК України).

Його засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні на Харківщині студент денної форми отримав повістку. На засіданні суд став на бік військкомату і дозволив мобілізувати юнака.

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