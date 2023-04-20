В Хмельницкой области мужчину осудили за отказ явиться в военкомат: сколько получил уклонист

Украинский военнообязанный с повесткой. Фото: УНИАН

В Хмельницкой области мужчина получил срок за то, что после прохождения комиссии не явился в военкомат. Суд вынес приговор в виде четырех лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

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Повестку получил, но не пришел

В Хмельницкой области прошел суд над уклоняющимся от мобилизации.

Как установило следствие, 48-летний подсудимый получил повестку в июле 2022 года. Он даже прошел военно-врачебную комиссию, по заключению которой был признан годным к военной службе.

Но в центр комплектования на указанную дату не явился.

Решение суда

Судебная инстанция поддержала обвинение Каменец-Подольской окружной прокуратуры и признала мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу (ст. 336 УК Украины).

Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Напомним, в апреле в Харьковской области студент дневной формы получил повестку. На заседании суд принял сторону военкомата и разрешил мобилизовать юношу.