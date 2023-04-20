Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Хмельницкой области мужчину осудили за отказ явиться в военкомат: сколько получил уклонист arrow

В Хмельницкой области мужчину осудили за отказ явиться в военкомат: сколько получил уклонист

20 апреля 2023 10:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Хмельницкой области мужчину осудили за отказ явиться в военкомат: сколько получил уклонист
Украинский военнообязанный с повесткой. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Хмельницкой области мужчина получил срок за то, что после прохождения комиссии не явился в военкомат. Суд вынес приговор в виде четырех лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Читайте также:

Повестку получил, но не пришел

В Хмельницкой области прошел суд над уклоняющимся от мобилизации.

Как установило следствие, 48-летний подсудимый получил повестку в июле 2022 года. Он даже прошел военно-врачебную комиссию, по заключению которой был признан годным к военной службе.

Но в центр комплектования на указанную дату не явился.

Решение суда

Судебная инстанция поддержала обвинение Каменец-Подольской окружной прокуратуры и признала мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу (ст. 336 УК Украины).

Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Напомним, в апреле в Харьковской области студент дневной формы получил повестку. На заседании суд принял сторону военкомата и разрешил мобилизовать юношу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас