Скандал Гордона з військовими: на Хрещатику зникла акція з фігурами

Акція на Хрещатику. Фото: gordonua.com

На Хрещатику вже зникла акція, через яку з чоловіками у військовій формі поскандалив Дмитро Гордон. Зранку 15 вересня біля станції метро "Хрещатик" не було ні військових, ні картонних фігур громадських діячів, передає Новини.LIVE.

Станом на ранок 15 вересня на Хрещатику військові вже не влаштовують акцію з картонними фігурами громадських діячів, яких вважають пропагандистами РФ. Раніше виставку чоловіки у формі розміщували прямо біля входу на станцію метро "Хрещатик".

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Вхід на станцію метро "Хрещатик" 15 вересня. Фото: Новини.LIVE

Вулиця Хрещатик. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що вдень 3 вересня відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на Хрещатику послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

Гордону ця виставка не сподобалася, і він демонтував свій портрет. Між ним та військовими виникла сварка.

Нагадаємо, що військовий патруль перевірив українських захисників, які організували на Хрещатику акцію, до скандалу з якими потрапив Дмитро Гордон. Як виявилося, усі учасники виявилися військовими, які мають право одягати та носити форму.