Скандал Гордона с военными: на Крещатике пропала акция с фигурами

Акция на Крещатике. Фото: gordonua.com

На Крещатике уже исчезла акция, из-за которой с мужчинами в военной форме поскандал Дмитрий Гордон. Утром 15 сентября возле станции метро "Крещатик" не было ни военных, ни картонных фигур общественных деятелей, передает Новини.LIVE.

Утром 15 сентября на Крещатике военные уже не устраивают акцию с картонными фигурами общественных деятелей, которых считают пропагандистами РФ. Ранее выставку мужчины в форме размещали прямо у входа на станцию метро "Крещатик".

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Вход на станцию метро "Крещатик" 15 сентября. Фото: Новини.LIVE

Улица Крещатик. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что днем 3 сентября известный интервьюер Дмитрий Гордон на Крещатике послал мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.

Гордону эта выставка не понравилась, и он демонтировал свой портрет. Между ним и военными возникла ссора.

Напомним, что военный патруль проверил украинских защитников, организовавших на Крещатике акцию, в скандал с которыми попал Дмитрий Гордон. Как оказалось, все участники оказались военными, обладающими правом надевать и носить форму.