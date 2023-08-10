На Київщині чиновника ДСНС підозрюють у незаконній передачі землі забудовнику. Фото: Київська обласна прокуратура

У Київській області посадовцю ДСНС вручили підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень. Його звинувачують у передачі земельної ділянки забудовнику для зведення багатоповерхівки.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, посадовець порушив законодавство і передав забудовнику для зведення багатоповерхівки земельну ділянку, що перебувала у власності очолюваного ним пожежно-рятувального загону.

"Таким чином з державної власності вибула земельна ділянка площею 0,9 га вартістю понад 3 млн грн", — кажуть правоохоронці.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення зазначеної оборудки з державною землею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці суд кинув до вʼязниці 49-річного киянина за розбещення 8-річної дитини. Жахливий інцидент стався ще у вересні 2021 року.