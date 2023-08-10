В Киевской области чиновника ГСЧС подозревают в незаконной передаче земли застройщику
В Киевской области должностному лицу ГСЧС вручили подозрение по факту превышения власти и служебных полномочий. Его обвиняют в передаче земельного участка застройщику для строительства многоэтажки.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, должностное лицо нарушило законодательство и передало застройщику для возведения многоэтажки земельный участок, находившийся в собственности возглавляемого им пожарно-спасательного отряда.
"Таким образом из государственной собственности выбыл земельный участок площадью 0,9 га стоимостью более 3 млн грн", — говорят правоохранители.
Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению указанной сделки с государственной землей.
Напомним, ранее мы писали, что в столице суд бросил в тюрьму 49-летнего киевлянина за развращение 8-летнего ребенка. Ужасный инцидент произошел еще в сентябре 2021 года.