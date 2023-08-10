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В Киевской области чиновника ГСЧС подозревают в незаконной передаче земли застройщику

10 августа 2023 16:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области чиновника ГСЧС подозревают в незаконной передаче земли застройщику
В Киевской области чиновника ГСЧС подозревают в незаконной передаче земли застройщику. Фото: Киевская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области должностному лицу ГСЧС вручили подозрение по факту превышения власти и служебных полномочий. Его обвиняют в передаче земельного участка застройщику для строительства многоэтажки.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, должностное лицо нарушило законодательство и передало застройщику для возведения многоэтажки земельный участок, находившийся в собственности возглавляемого им пожарно-спасательного отряда.

"Таким образом из государственной собственности выбыл земельный участок площадью 0,9 га стоимостью более 3 млн грн", — говорят правоохранители.

Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению указанной сделки с государственной землей.

Напомним, ранее мы писали, что в столице суд бросил в тюрьму 49-летнего киевлянина за развращение 8-летнего ребенка. Ужасный инцидент произошел еще в сентябре 2021 года.

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