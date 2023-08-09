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На Київщині чоловік підпалив авто через сварку: подробиці

9 серпня 2023 13:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині чоловік підпалив авто через сварку: подробиці
На Київщині чоловік підпалив авто через сварку. Фото: поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Бучанському районі Київської області в селі Мирча чоловік підпалив дві автівки через сварку. Правоохоронці вже затримали правопорушника.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі справи

За даними слідства, у ніч проти 8 серпня до Бучанського управління поліції Київщини звернулась громадянка, яка повідомила про займання автомобілів "Mitsubishi" та "Kia".

Автівки належали членам родини жінки. На щастя, власники вчасно помітили пожежу, вогонь лише частково пошкодив майно.

 

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Поліціянти оперативно знайшли палія. Ним виявився 23-річний родич заявниці. Хлопець зізнався, що вчинив підпал через конфлікт у родині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці працівники одного з call-центрів ошукували потерпілих під приводом інвестицій у псевдопроєкти. В одному з таких приміщень правоохоронці виявили 17 працівників та 25 облаштованих робочих місць.

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