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В Киевской области мужчина поджег авто из-за ссоры: подробности

9 августа 2023 13:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области мужчина поджег авто из-за ссоры: подробности
В Киевской области мужчина поджег авто из-за ссоры. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Бучанском районе Киевской области в селе Мирча мужчина поджег два автомобиля из-за ссоры. Правоохранители уже задержали правонарушителя.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Детали дела

По данным следствия, в ночь на 8 августа в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась гражданка, которая сообщила о возгорании автомобилей "Mitsubishi" и "Kia".

Автомобили принадлежали членам семьи женщины. К счастью, владельцы вовремя заметили пожар, огонь частично повредил имущество.

 

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Полицейские оперативно нашли поджигателя. Им оказался 23-летний родственник заявительницы. Парень признался, что совершил поджог из-за конфликта в семье.

Напомним, ранее мы писали, что в столице работники одного из call-центров обманывали пострадавших под предлогом инвестиций в псевдопроекты. В одном из таких помещений правоохранители обнаружили 17 работников и 25 обустроенных рабочих мест.

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