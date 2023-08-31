На Київщині чоловік самостійно намагався поремонтувати газовий балон, почалась пожежа
У Київській області в селі Хотів чоловік намагався самостійно поремонтувати газобалонне обладнання. Внаслідок цього сталась велика пожежа.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Що відомо про пожежу
До поліції Київщини надійшло повідомлення про займання приватного будинка.
Після приїзду поліцейських на місце події зʼясувалося, що 54-річний місцевий житель займався ремонтом автомобіля, під час якого відбулося загорання легковика.
Потім полумʼя перекинулось на гаражне приміщення та деревʼяний будинок.
Чоловік отримав опіки. Поліцейські провели детальну перевірку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Києві сталася пожежа в одноповерховій закинутій будівлі, що розташована в Шевченківському районі. На щастя, минулося без потерпілих.
Додамо, нещодавно у столиці сталася масштабна пожежа на території Києво-Могилянської академії. У мережі повідомили, що горіла Американська бібліотека університету.