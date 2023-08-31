На Київщині чоловік самостійно намагався поремонтувати газовий балон, почалась пожежа

В Обухівському районі загорівся приватний будинок. Фото: поліція Київщини

У Київській області в селі Хотів чоловік намагався самостійно поремонтувати газобалонне обладнання. Внаслідок цього сталась велика пожежа.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Що відомо про пожежу

До поліції Київщини надійшло повідомлення про займання приватного будинка.

Після приїзду поліцейських на місце події зʼясувалося, що 54-річний місцевий житель займався ремонтом автомобіля, під час якого відбулося загорання легковика.

Потім полумʼя перекинулось на гаражне приміщення та деревʼяний будинок.

Чоловік отримав опіки. Поліцейські провели детальну перевірку.

В Обухівському районі загорівся приватний будинок. Фото: поліція Київщини

В Обухівському районі загорівся приватний будинок. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Києві сталася пожежа в одноповерховій закинутій будівлі, що розташована в Шевченківському районі. На щастя, минулося без потерпілих.

Додамо, нещодавно у столиці сталася масштабна пожежа на території Києво-Могилянської академії. У мережі повідомили, що горіла Американська бібліотека університету.