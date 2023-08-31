В Киевской области мужчина самостоятельно пытался поремонтировать газовый баллон, начался пожар
В Киевской области в селе Хотов мужчина пытался самостоятельно поремонтировать газобаллонное оборудование. В результате произошел большой пожар.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Что известно о пожаре
В полицию Киевщины поступило сообщение о возгорании приватного дома.
После приезда полицейских на место происшествия выяснилось, что 54-летний местный житель занимался ремонтом автомобиля, во время которого произошло возгорание легковушки.
Затем пламя перекинулось на гаражное помещение и деревянный дом.
Муж получил ожоги. Полицейские провели подробную проверку.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве произошел пожар в одноэтажном заброшенном здании, расположенном в Шевченковском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.
Недавно в столице произошел масштабный пожар на территории Киево-Могилянской академии. В сети сообщили, что горела американская библиотека университета.