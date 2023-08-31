В Киевской области мужчина самостоятельно пытался поремонтировать газовый баллон, начался пожар

В Обуховском районе загорелся частный дом. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области в селе Хотов мужчина пытался самостоятельно поремонтировать газобаллонное оборудование. В результате произошел большой пожар.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Что известно о пожаре

В полицию Киевщины поступило сообщение о возгорании приватного дома.

После приезда полицейских на место происшествия выяснилось, что 54-летний местный житель занимался ремонтом автомобиля, во время которого произошло возгорание легковушки.

Затем пламя перекинулось на гаражное помещение и деревянный дом.

Муж получил ожоги. Полицейские провели подробную проверку.

В Обуховском районе загорелся частный дом. Фото: полиция Киевщины

В Обуховском районе загорелся частный дом. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве произошел пожар в одноэтажном заброшенном здании, расположенном в Шевченковском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Недавно в столице произошел масштабный пожар на территории Киево-Могилянской академии. В сети сообщили, что горела американская библиотека университета.