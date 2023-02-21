На Київщині через негоду можливі аварійні відключення, — ДТЕК

На Київщині можливі аварійні відключення: у ДТЕК назвали причину
Через погіршення погодних умов на Київщині можливі аварійні відключення електроенергії. Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах.
Про це інформує пресслужба ДТЕК.
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Де можливі відключення світла
Так, за даними ДТЕК, наразі без електроенергії понад сім тисяч споживачів. Найбільше відключень електроенергії в Обухівському та Бучанському районах.
Втім, через погіршення погодних умов кількість аварійних відключень може збільшитись.
"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", — йдеться у заяві ДТЕК.
Окрім того, у компанії просять громадян у разі виявлення пошкоджених мереж ні в якому разі не наближатися до них, а одразу звернутися до кол-центру ДТЕК.
Нагадаємо, раніше в Укренерго розповідали, яка ситуація в Україні з електропостачанням.
Відомо, що сьогодні, 21 лютого ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.