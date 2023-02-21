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В Киевской области возможны аварийные отключения: в ДТЭК назвали причину

21 февраля 2023 17:15
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Киевской области из-за непогоды возможны аварийные отключения, — ДТЭК
В настоящее время без электроэнергии более семи тысяч потребителей
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Из-за ухудшения погодных условий в Киевской области возможны аварийные отключения электроэнергии. Больше обесточиваний в Обуховском и Бучанском районах.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

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Так, по данным ДТЭК, сейчас без электроэнергии более семи тысяч потребителей. Больше всего отключений электроэнергии в Обуховском и Бучанском районах.

Впрочем, из-за ухудшения погодных условий количество аварийных отключений может увеличиться.

"Сегодня в Киевской области прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за этого могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов", — говорится в заявлении ДТЭК.

Кроме того, в компании просят граждан в случае обнаружения поврежденных сетей ни в коем случае не приближаться к ним, а сразу обратиться в колл-центр ДТЭК.

Напомним, ранее в Укрэнерго рассказывали, какая ситуация в Украине с электроснабжением.

Известно, что сегодня, 21 февраля, лимиты потребления в области не вводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

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