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На Київщині родина сильно отруїлася через вживання блідих поганок

15 серпня 2023 13:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині родина сильно отруїлася через вживання блідих поганок
Смертельно отруйний гриб бліда поганка. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області, а саме в селі Миронівка, сімʼя наїлася блідих поганок і отруїлася. Родину вже госпіталізували до лікарні.

Про це повідомила заввідділу епіднагляду, контролю та профілактики неінфекційних захворювань Броварської філії ГУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" Ольга Строй, пише видання vesti.ua.

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Наразі самопочуття покращилось у двох чоловіків із сім'ї, надто серйозні ураження печінки та нирок у двох жінок – їхній стан залишається критичним.

Перші симптоми отруєння грибами

Перші симптоми отруєння блідою поганкою проявляються, коли отрута потрапляє в мозок

Йдеться про:

  • нудоту,
  • нестримне блювання,
  • раптові різкі болі в животі,
  • слабкість,
  • судоми,
  • головний біль,
  • порушення зору,
  • пізніше додається діарея, часто з кров'ю.

Біла поганка є одним з найнебезпечніших отруйних грибів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області жінка опинилася в реанімації. Попередньо відомо, що причиною цього стало отруєння грибами.

Додамо, у Білій церкві Київської області сталася трагедія. Півторарічний малюк випив трохи розчинника та помер.

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