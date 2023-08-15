На Київщині родина сильно отруїлася через вживання блідих поганок

Смертельно отруйний гриб бліда поганка. Фото: google.com

У Київській області, а саме в селі Миронівка, сімʼя наїлася блідих поганок і отруїлася. Родину вже госпіталізували до лікарні.

Про це повідомила заввідділу епіднагляду, контролю та профілактики неінфекційних захворювань Броварської філії ГУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" Ольга Строй, пише видання vesti.ua.

Читайте також:

Деталі жахливого інциденту

Наразі самопочуття покращилось у двох чоловіків із сім'ї, надто серйозні ураження печінки та нирок у двох жінок – їхній стан залишається критичним.

Перші симптоми отруєння грибами

Перші симптоми отруєння блідою поганкою проявляються, коли отрута потрапляє в мозок

Йдеться про:

нудоту,

нестримне блювання,

раптові різкі болі в животі,

слабкість,

судоми,

головний біль,

порушення зору,

пізніше додається діарея, часто з кров'ю.

Біла поганка є одним з найнебезпечніших отруйних грибів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області жінка опинилася в реанімації. Попередньо відомо, що причиною цього стало отруєння грибами.

Додамо, у Білій церкві Київської області сталася трагедія. Півторарічний малюк випив трохи розчинника та помер.