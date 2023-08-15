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На Киевщине семья сильно отравилась из-за употребления бледных поганок

15 августа 2023 13:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Киевщине семья сильно отравилась из-за употребления бледных поганок
Смертельно ядовитый гриб бледная поганка. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области, а именно в селе Мироновка, семья наелась бледных поганок и отравилась. Семью уже госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила завотделом эпиднадзора, контроля и профилактики неинфекционных заболеваний Броварского филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней Минздрава" Ольга Строй, пишет издание vesti.ua.

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Самочувствие улучшилось у двух мужчин из семьи, слишком серьезные поражения печени и почек у двух женщин – их состояние остается критическим.

Первые симптомы отравления грибами

Первые симптомы отравления бледной поганкой проявляются, когда яд попадает в мозг

Речь идет о:

  • тошноте,
  • безудержной рвоте,
  • внезапных резких болей в животе,
  • слабость,
  • судороги,
  • головная боль,
  • нарушение зрения,
  • позже добавляется диарея, часто с кровью.

Белая поганка является одним из самых опасных ядовитых грибов.

Напомним, ранее мы писали, что в Измаиле Одесской области женщина очутилась в реанимации. Предварительно известно, что причиной этого стало отравление грибами .

В Белой церкви Киевской области произошла трагедия. Полуторагодовалый малыш выпил немного растворителя и умер .

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