На Киевщине семья сильно отравилась из-за употребления бледных поганок

Смертельно ядовитый гриб бледная поганка. Фото: google.com

В Киевской области, а именно в селе Мироновка, семья наелась бледных поганок и отравилась. Семью уже госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила завотделом эпиднадзора, контроля и профилактики неинфекционных заболеваний Броварского филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней Минздрава" Ольга Строй, пишет издание vesti.ua.

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Самочувствие улучшилось у двух мужчин из семьи, слишком серьезные поражения печени и почек у двух женщин – их состояние остается критическим.

Первые симптомы отравления грибами

Первые симптомы отравления бледной поганкой проявляются, когда яд попадает в мозг

Речь идет о:

тошноте,

безудержной рвоте,

внезапных резких болей в животе,

слабость,

судороги,

головная боль,

нарушение зрения,

позже добавляется диарея, часто с кровью.

Белая поганка является одним из самых опасных ядовитых грибов.

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