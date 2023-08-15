На Киевщине семья сильно отравилась из-за употребления бледных поганок
В Киевской области, а именно в селе Мироновка, семья наелась бледных поганок и отравилась. Семью уже госпитализировали в больницу.
Об этом сообщила завотделом эпиднадзора, контроля и профилактики неинфекционных заболеваний Броварского филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней Минздрава" Ольга Строй, пишет издание vesti.ua.
Детали ужасного инцидента
Самочувствие улучшилось у двух мужчин из семьи, слишком серьезные поражения печени и почек у двух женщин – их состояние остается критическим.
Первые симптомы отравления грибами
Первые симптомы отравления бледной поганкой проявляются, когда яд попадает в мозг
Речь идет о:
- тошноте,
- безудержной рвоте,
- внезапных резких болей в животе,
- слабость,
- судороги,
- головная боль,
- нарушение зрения,
- позже добавляется диарея, часто с кровью.
Белая поганка является одним из самых опасных ядовитых грибов.
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