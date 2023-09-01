На Київщині відновили ліцей, який постраждав внаслідок російських обстрілів
Відбудова Київщини активно триває. Відтак, у Макарівській громаді запрацював відновлений Ситняківський ліцей.
Про це повідомляє КОВА.
На Київщині запрацював відновлений ліцей
У закладі освіти відбувся капітальний ремонт після повномасштабного вторгнення Росії.
У березні 2022 року споруда постраждала від авіаудару: майже повністю зруйновані покрівля і дерев’яні перекриття даху, вибиті вікна та двері, виведена з ладу система опалення.
Відновлення Київщини
Відбудова пройшла за підтримки лагодійної міжнародної фінансової допомоги, коштів із резервного фонду державного та місцевого бюджетів.
Окрім ремонту, тут також облаштували і укриття.
Нагадаємо, раніше ми писали, що до відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних уже виплатили 305 млн гривень.
Додамо, у столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього влучила ракета з Росії. Цей процес зайняв у професіоналів вісім місяців.