На Київщині відновили ліцей, який постраждав внаслідок російських обстрілів

Відновлений ліцей у Ситняках Макарівської громади. Фото: КОВА

Відбудова Київщини активно триває. Відтак, у Макарівській громаді запрацював відновлений Ситняківський ліцей.

Про це повідомляє КОВА.

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На Київщині запрацював відновлений ліцей

У закладі освіти відбувся капітальний ремонт після повномасштабного вторгнення Росії.

У березні 2022 року споруда постраждала від авіаудару: майже повністю зруйновані покрівля і дерев’яні перекриття даху, вибиті вікна та двері, виведена з ладу система опалення.

Відновлення Київщини

Відбудова пройшла за підтримки лагодійної міжнародної фінансової допомоги, коштів із резервного фонду державного та місцевого бюджетів.

Окрім ремонту, тут також облаштували і укриття.

Відновлений ліцей у Ситняках Макарівської громади. Фото: КОВА

Відновлений ліцей у Ситняках Макарівської громади. Фото: КОВА

Відновлений ліцей у Ситняках Макарівської громади. Фото: КОВА

Відновлений ліцей у Ситняках Макарівської громади. Фото: КОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що до відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних уже виплатили 305 млн гривень.

Додамо, у столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього влучила ракета з Росії. Цей процес зайняв у професіоналів вісім місяців.