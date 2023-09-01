В Киевской области возобновили лицей, пострадавший в результате российских обстрелов
Восстановление Киевщины активно продолжается. В Макаровской общине заработал восстановленный Ситняковский лицей.
Об этом сообщает КОВА.
В Киевской области заработал восстановленный лицей
В учебном заведении произошел капитальный ремонт после полномасштабного вторжения России.
В марте 2022 года постройка пострадала от авиаудара: почти полностью разрушены кровля и деревянные перекрытия крыши, выбиты окна и двери, выведена из строя система отопления.
Восстановление Киевщины
Восстановление прошло при поддержке международной финансовой помощи, средств из резервного фонда государственного и местного бюджетов.
Кроме ремонта здесь также обустроили и укрытие.
Напомним, ранее мы писали, что к восстановлению Киевской области присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных уже выплатили 305 млн. гривен.
В столице Украины было завершено восстановление здания гостиницы Alfavito Hotel Kyiv после того, как 31 декабря 2022 года в него попала ракета из России. Этот процесс занял у специалистов восемь месяцев.