На Київщині загинув 14-річний підліток: з'явилась версія смерті

Дитина лежить на підлозі. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області трагічно загинув 14-річний підліток. Правоохоронці розслідують обставини трагедії. Попередньо — дитина скоїла самогубство.

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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За даними слідства, тіло хлопчика виявили в селі Копачів у віддаленій частині села, поблизу високовольтної вежі.

Станом на зараз правоохоронці встановлюють обставини жахливого інциденту.

За попередньою версією, дитина вчинила самогубство.

"Звертаюсь до батьків, приділяйте увагу підростаючому поколінню, цікавтесь дозвіллям молоді. Не залишайте дітей на самоті зі своїми проблемами", — додав Нєбитов.

Тіло дитини знайшли біля високовольтної вежі. Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями у Києві на вулиці Михайла Драгоманова виявили тіла двох дівчат. Правоохоронці розглядають версію самогубства.