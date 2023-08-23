Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow На Київщині загинув 14-річний підліток: з'явилась версія смерті arrow

На Київщині загинув 14-річний підліток: з'явилась версія смерті

23 серпня 2023 13:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині загинув 14-річний підліток: з'явилась версія смерті
Дитина лежить на підлозі. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області трагічно загинув 14-річний підліток. Правоохоронці розслідують обставини трагедії. Попередньо — дитина скоїла самогубство

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Як загинув підліток

За даними слідства, тіло хлопчика виявили в селі Копачів у віддаленій частині села, поблизу високовольтної вежі.

Станом на зараз правоохоронці встановлюють обставини жахливого інциденту.

За попередньою версією, дитина вчинила самогубство.

"Звертаюсь до батьків, приділяйте увагу підростаючому поколінню, цікавтесь дозвіллям молоді. Не залишайте дітей на самоті зі своїми проблемами", — додав Нєбитов.

 

Тіло дитини знайшли біля високовольтної вежі. Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями у Києві на вулиці Михайла Драгоманова виявили тіла двох дівчат. Правоохоронці розглядають версію самогубства.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз