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В Киевской области погиб 14-летний подросток: появилась версия смерти

23 августа 2023 13:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области погиб 14-летний подросток: появилась версия смерти
Ребенок лежит на полу. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области трагически погиб 14-летний подросток. Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии. Предварительно — ребенок совершил самоубийство.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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По данным следствия, тело мальчика обнаружили в селе Копачев в отдаленной части села, вблизи высоковольтной башни.

По состоянию на данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства ужасного инцидента.

По предварительной версии, ребенок совершил самоубийство.

"Обращаюсь к родителям, уделяйте внимание подрастающему поколению, интересуйтесь досугом молодежи. Не оставляйте детей в одиночестве со своими проблемами", — добавил Небытов.

 

Тело ребенка обнаружили около высоковольтной башни. Фото: Андрей Небытов

Напомним, ранее мы писали, что на днях в Киеве по улице Михаила Драгоманова обнаружили тела двух девочек. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

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