На Київщині запрацюють ще 11 відеокамер на дорогах: перелік вулиць
Відзавтра, 11 серпня, на дорогах України розпочнуть свою роботу ще 50 дорожніх відеокамер. Одинадцять з таких комплексів автоматичної фіксації правопорушень будуть встановлені на Київщині.
Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Що відомо
Зазначається, що від 11 серпня загальна кількість приладів фіксації правопорушень становитиме 215.
Зокрема, у Київській області будуть розміщені нові дорожні відеокамери на таких вулицях:
- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка
- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів
- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків
- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель
Також у поліції нагадали, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві на Дарниці дорожники облаштували кільцеву транспортну розв’язку на вулиці Тепловозній. У звʼязку з цим змінилась схема руху на цій частині дороги.
Додамо, що в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочали роботу над реформуванням галузі міжнародних пасажирських перевезень. У цьому напрямку в першу чергу кипить робота над упорядкуванням переліку міжнародних автобусних маршрутів.