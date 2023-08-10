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На Київщині запрацюють ще 11 відеокамер на дорогах: перелік вулиць

10 серпня 2023 10:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині запрацюють ще 11 відеокамер на дорогах: перелік вулиць
Дорожня відеокамера в Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Відзавтра, 11 серпня, на дорогах України розпочнуть свою роботу ще 50 дорожніх відеокамер. Одинадцять  з таких комплексів автоматичної фіксації правопорушень будуть встановлені на Київщині.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.  

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Що відомо

Зазначається, що від 11 серпня загальна кількість приладів фіксації правопорушень становитиме 215.

Зокрема, у Київській області будуть розміщені нові дорожні відеокамери на таких вулицях:

  • на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка
  • на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ
  • на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир
  • на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
  • на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха
  • на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ
  • на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
  • на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ
  • на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів
  • на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків
  • на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель

Також у поліції нагадали, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві на Дарниці дорожники облаштували кільцеву транспортну розв’язку на вулиці Тепловозній. У звʼязку з цим змінилась схема руху на цій частині дороги.

Додамо, що в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочали роботу над реформуванням галузі міжнародних пасажирських перевезень. У цьому напрямку в першу чергу кипить робота над упорядкуванням переліку міжнародних автобусних маршрутів.

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