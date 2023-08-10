В Киевской области заработают еще 11 видеокамер на дорогах: перечень улиц

Дорожная видеокамера в Киеве. Фото: google.com

С завтрашнего дня, 11 августа, на дорогах Украины начнут свою работу еще 50 дорожных видеокамер. Одиннадцать из таких комплексов автоматической фиксации правонарушений будут установлены в Киевской области.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Что известно

Отмечается, что с 11 августа общее количество приборов фиксации правонарушений составит 215.

В частности, в Киевской области будут размещены новые дорожные видеокамеры на следующих улицах:

на 21 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка

на 21 км+810 автодороги М-06 направление прибора г. Киев

на 66 км+250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир

на 24 км+400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая

на 24 км+700 автодороги М-05 направление прибора пгт Глеваха

на 15 км+250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев

на 15 км+740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая

на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев

на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов

на 49 км+150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков

на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора пгт Ворзель

Также в полиции напомнили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на Дарнице дорожники обустроили кольцевую транспортную развязку на улице Тепловозной. В этой связи изменилась схема движения на этой части дороги.

Добавим, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начали работу над реформированием отрасли международных пассажирских перевозок . В этом направлении в первую очередь кипит работа над составлением перечня международных автобусных маршрутов.