В Киевской области заработают еще 11 видеокамер на дорогах: перечень улиц
С завтрашнего дня, 11 августа, на дорогах Украины начнут свою работу еще 50 дорожных видеокамер. Одиннадцать из таких комплексов автоматической фиксации правонарушений будут установлены в Киевской области.
Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Что известно
Отмечается, что с 11 августа общее количество приборов фиксации правонарушений составит 215.
В частности, в Киевской области будут размещены новые дорожные видеокамеры на следующих улицах:
- на 21 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка
- на 21 км+810 автодороги М-06 направление прибора г. Киев
- на 66 км+250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая
- на 24 км+700 автодороги М-05 направление прибора пгт Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев
- на 15 км+740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая
- на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев
- на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов
- на 49 км+150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков
- на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора пгт Ворзель
Также в полиции напомнили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на Дарнице дорожники обустроили кольцевую транспортную развязку на улице Тепловозной. В этой связи изменилась схема движения на этой части дороги.
Добавим, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начали работу над реформированием отрасли международных пассажирских перевозок . В этом направлении в первую очередь кипит работа над составлением перечня международных автобусных маршрутов.