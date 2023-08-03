На Київщині затримали пʼятьох сутенерок: подробиці про їхню "схему"

Жінка в панчохах. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області правоохоронці викрили пʼятьох сутенерок. Вони займались втягненням осіб в заняття проституцією, а також утримували місця розпусти.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Що відомо

Організаторкою незаконної схеми виявилась мешканка Харкова. Згодом туди увійшло ще 4 особи. Підозрювані налагодили заборонений "бізнес" із надання послуг інтимного характеру на території Київської та Харківської областей.

"Між членами групи був чіткий розподіл ролей. Жінок для зайняття проституцією залучали шляхом розміщення рекламних оголошень у месенджері Telegram. Вказані особи винаймали квартири для надання послуг інтимного характеру, організовували транспортування осіб до місць розпусти, приймали від них замовлення та вели облік та розподіл "прибутку" від протиправної діяльності", — кажуть у прокуратурі.

На Київщині затримали пʼятьох сутенерок. Фото: Київська обласна прокуратура

Вартість послуг

На фігуранток справи працювало 20 жінок.

Вартість послуг інтимного характеру становила 150 доларів США за годину та 800 доларів США за ніч. Половину зароблених грошей жінки віддавали.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці затримали жінку, яка займалася вербуванням молодих одеситок для інтимної експлуатації за кордоном. 23-річна уродженка Харківщини організувала перевезення жінок до Литовської Республіки з метою примусової проституції.

Додамо, поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.