Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow На Київщині затримали пʼятьох сутенерок: подробиці про їхню "схему" arrow

На Київщині затримали пʼятьох сутенерок: подробиці про їхню "схему"

3 серпня 2023 17:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині затримали пʼятьох сутенерок: подробиці про їхню "схему"
Жінка в панчохах. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області правоохоронці викрили пʼятьох сутенерок. Вони займались втягненням осіб в заняття проституцією, а також утримували місця розпусти.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Читайте також:

Що відомо

Організаторкою незаконної схеми виявилась мешканка Харкова. Згодом туди увійшло ще 4 особи. Підозрювані налагодили заборонений "бізнес" із надання послуг інтимного характеру на території Київської та Харківської областей.

"Між членами групи був чіткий розподіл ролей. Жінок для зайняття проституцією залучали шляхом розміщення рекламних оголошень у месенджері Telegram. Вказані особи винаймали квартири для надання послуг інтимного характеру, організовували транспортування осіб до місць розпусти, приймали від них замовлення та вели облік та розподіл "прибутку" від протиправної діяльності", — кажуть у прокуратурі.

 

На Київщині затримали пʼятьох сутенерок. Фото: Київська обласна прокуратура

Вартість послуг

На фігуранток справи працювало 20 жінок.

Вартість послуг інтимного характеру становила 150 доларів США за годину та 800 доларів США за ніч. Половину зароблених грошей жінки віддавали.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці затримали жінку, яка займалася вербуванням молодих одеситок для інтимної експлуатації за кордоном. 23-річна уродженка Харківщини організувала перевезення жінок до Литовської Республіки з метою примусової проституції.

Додамо, поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Команда однодумців: Вадим Столар розповів про тих, з ким втілює благодійні проєкти

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз