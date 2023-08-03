В Киевской области задержали пять сутенеров: подробности об их "схеме"

Женщина в чулках. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области правоохранители разоблачили пять сумерок. Они занимались вовлечением лиц в занятие проституцией, а также удерживали места разврата.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Что известно

Организатором незаконной схемы оказалась жительница Харькова. Впоследствии туда вошли еще 4 человека. Подозреваемые наладили запрещенный "бизнес" по предоставлению услуг интимного характера на территории Киевской и Харьковской областей.

"Между членами группы было четкое распределение ролей. Женщин для занятия проституцией привлекали путем размещения рекламных объявлений в мессенджере Telegram. Указанные лица снимали квартиры для предоставления услуг интимного характера, организовывали транспортировку лиц в места разврата, принимали от них заказы и вели учет и распределение "прибыли" от противоправной деятельности", — говорят в прокуратуре.

В Киевской области задержали пять сумерок. Фото: Киевская областная прокуратура

Стоимость услуг

На фигуранток дела работало 20 женщин.

Стоимость услуг интимного характера составила 150 долларов США в час и 800 долларов США за ночь. Половину заработанных денег женщины отдавали.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители задержали женщину, которая занималась вербовкой молодых одесситок для интимной эксплуатации за границей. 23-летняя уроженка Харьковщины организовала перевозку женщин в Литовскую Республику с целью принудительной проституции .

Полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, который руководил сутенерской деятельностью и привлекал женщин к проституции . За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.