Російські окупанти на Луганщині перевіряють дітей, які не ходять до школи з російською програмою навчання

"Комісії з питань неповнолітніх" перевіряють ноутбуки і планшети, шукаючи докази навчання таких дітей онлайн за українською програмою

Представники окупаційної “адміністрації” Луганщини ходять з перевірками та обшуками по оселях тих дітей, які не відвідують школи з російською програмою. За навчання онлайн в українських школах такі сім’ї штрафують.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

Шкільний терор на Луганщині

За інформацією офіційної української влади регіону, російські окупанти зайнялися дітьми, які пропускають багато занять у школах.

Заняття у навчальних закладах на окупованій території проводяться за російською програмою.

Спеціально створені "комісії у справах неповнолітніх" приходять з перевірками і навіть обшуками додому до таких школярів.

Штрафи за українську освіту

Члени окупаційних "комісій" перевіряють ноутбуки і планшети, якими користуються діти.

Причиною таких дій є підозри колаборантської "влади", що діти, які не ходять в "російські" школи, навчаються онлайн в українських школах.

Таким сім’ями виписують штрафи.

Нагадаємо, ще у травні російські окупанти зруйнували один із найкращих навчальних закладів Луганської області – Лисичанську гімназію.

Фото з відкритих джерел