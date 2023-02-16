Російські окупанти на Луганщині перевіряють дітей, які не ходять до школи з російською програмою навчання

На Луганщині окупанти почали тероризувати дітей, які не ходять до "російських" шкіл
Представники окупаційної “адміністрації” Луганщини ходять з перевірками та обшуками по оселях тих дітей, які не відвідують школи з російською програмою. За навчання онлайн в українських школах такі сім’ї штрафують.
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.
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Шкільний терор на Луганщині
За інформацією офіційної української влади регіону, російські окупанти зайнялися дітьми, які пропускають багато занять у школах.
Заняття у навчальних закладах на окупованій території проводяться за російською програмою.
Спеціально створені "комісії у справах неповнолітніх" приходять з перевірками і навіть обшуками додому до таких школярів.
Штрафи за українську освіту
Члени окупаційних "комісій" перевіряють ноутбуки і планшети, якими користуються діти.
Причиною таких дій є підозри колаборантської "влади", що діти, які не ходять в "російські" школи, навчаються онлайн в українських школах.
Таким сім’ями виписують штрафи.
Нагадаємо, ще у травні російські окупанти зруйнували один із найкращих навчальних закладів Луганської області – Лисичанську гімназію.
Фото з відкритих джерел