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​​​​​​​На Луганщині окупанти почали тероризувати дітей, які не ходять до "російських" шкіл

16 лютого 2023 09:48
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Російські окупанти на Луганщині перевіряють дітей, які не ходять до школи з російською програмою навчання
"Комісії з питань неповнолітніх" перевіряють ноутбуки і планшети, шукаючи докази навчання таких дітей онлайн за українською програмою
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Представники окупаційної “адміністрації” Луганщини ходять з перевірками та обшуками по оселях тих дітей, які не відвідують школи з російською програмою. За навчання онлайн в українських школах такі сім’ї штрафують.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

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За інформацією офіційної української влади регіону, російські окупанти зайнялися дітьми, які пропускають багато занять у школах. 

Заняття у навчальних закладах на окупованій території проводяться за російською програмою.

Спеціально створені "комісії у справах неповнолітніх" приходять з перевірками і навіть обшуками додому до таких школярів.

Штрафи за українську освіту

Члени окупаційних "комісій" перевіряють ноутбуки і планшети, якими користуються діти. 

Причиною таких дій є підозри колаборантської "влади", що діти, які не ходять в "російські" школи, навчаються онлайн в українських школах.

Таким сім’ями виписують штрафи.

Нагадаємо, ще у травні російські окупанти зруйнували один із найкращих навчальних закладів Луганської області – Лисичанську гімназію.

Фото з відкритих джерел

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