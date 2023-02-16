Российские оккупанты в Луганской области проверяют детей, которые не ходят в школу с российской программой обучения

"Комиссии по несовершеннолетним" проверяют ноутбуки и планшеты, ища доказательства обучения таких детей онлайн по украинской программе

Представители оккупационной администрации Луганской области ходят с проверками и обысками по домам тех детей, которые не посещают школы с российской программой. За обучение онлайн в украинских школах такие семьи штрафуют.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Школьный террор в Луганской области

По информации официальных украинских властей региона, российские оккупанты занялись детьми, которые пропускают много занятий в школах.

Занятия в учебных заведениях на оккупированной территории проводятся по российской программе.

Специально созданные "комиссии по делам несовершеннолетних" приходят с проверками и даже обысками домой таких школьников.

Штрафы за украинское образование

Члены оккупационных "комиссий" проверяют ноутбуки и планшеты, которыми пользуются дети.

Причиной таких действий являются подозрения коллаборантской "власти", что дети, не ходящие в "российские" школы, учатся онлайн в украинских школах.

Таким семьям выписывают штрафы.

Напомним, еще в мае российские оккупанты разрушили одно из лучших учебных заведений Луганской области – Лисичанскую гимназию.

Фото из открытых источников