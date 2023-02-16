Российские оккупанты в Луганской области проверяют детей, которые не ходят в школу с российской программой обучения

В Луганской области оккупанты начали терроризировать детей, которые не ходят в "российские" школы
Представители оккупационной администрации Луганской области ходят с проверками и обысками по домам тех детей, которые не посещают школы с российской программой. За обучение онлайн в украинских школах такие семьи штрафуют.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.
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Школьный террор в Луганской области
По информации официальных украинских властей региона, российские оккупанты занялись детьми, которые пропускают много занятий в школах.
Занятия в учебных заведениях на оккупированной территории проводятся по российской программе.
Специально созданные "комиссии по делам несовершеннолетних" приходят с проверками и даже обысками домой таких школьников.
Штрафы за украинское образование
Члены оккупационных "комиссий" проверяют ноутбуки и планшеты, которыми пользуются дети.
Причиной таких действий являются подозрения коллаборантской "власти", что дети, не ходящие в "российские" школы, учатся онлайн в украинских школах.
Таким семьям выписывают штрафы.
Напомним, еще в мае российские оккупанты разрушили одно из лучших учебных заведений Луганской области – Лисичанскую гимназию.
Фото из открытых источников