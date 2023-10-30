На Львівщині чоловік вдарив нардепа Миколу Тищенка — подробиці інциденту

Місце нападу на депутата Тищенка. Фото: Громадське

У Львівській області на скандального народного депутата Миколу Тищенка було здійнено напад. В поліції підтвердили, що йде розслідування інциденту.

Про це повідомляється у репортажі ТСН.

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Речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська розповіла, що Тищенко подав заяву за фактом нападу. Поліція розпочала розслідування.

Мешканець Брюхович, що під Львовом, розповів виданню, що Тищенка вдарили саме в цьому населенному пункті. Туди депутат прибув 28 жовтня на вимогу громадськості, щоб "з'ясовувати конфліктні земельні питання".

Низка видань з посиланням на поліції пише, що невідомий чоловік ударив Тищенка кулаком у шию та погрожував фізичною розправою

Тим часом сам Тищенко мовчить про цей інцидент.

Поліція на місці інциденту з депутатом Тищенко. Фото: t.me/formularadyka

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка. Він закликав звернути увагу саме на причину його приїзду до Брюховичів, що на Львівщині, а не на побиття.

Нагадуємо, що 28 жовтня, у Брюховичах, що на Львівщині, напали на депутата Миколу Тищенка. Чоловік вдарив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.