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Во Львовской области мужчина ударил нардепа Николая Тищенко — подробности инцидента

30 октября 2023 20:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львовской области мужчина ударил нардепа Николая Тищенко — подробности инцидента
Место нападения на депутата Тищенко. Фото: Громадське
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области на скандального народного депутата Николая Тищенко было совершено нападение . В полиции подтвердили, что идет расследование инцидента.

Об этом сообщается в репортаже ТСН.

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Представитель областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская рассказала, что Тищенко подал заявление по факту нападения. Полиция начала расследование.

Житель Брюховича под Львовом рассказал изданию, что Тищенко ударили именно в этом населенном пункте. Туда депутат прибыл 28 октября по требованию общественности, чтобы "выяснять конфликтные земельные вопросы".

Ряд изданий со ссылкой на полиции пишет, что неизвестный мужчина ударил Тищенко кулаком в шею и угрожал физической расправой.

Между тем, сам Тищенко молчит об этом инциденте.

драка
Полиция на месте инцидента с депутатом Тищенко. Фото: t.me/formularadyka

Ранее мы сообщали, что во Львовской области произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко. Он призвал обратить внимание именно на причину его приезда в Брюховичи на Львовщине, а не на избиения.

Напоминаем, что 28 октября, в Брюховичах Львовской области, напали на депутата Николая Тищенко. Мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой.

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