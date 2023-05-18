На Львівщині розгорівся скандал через гуманітарку: ексклюзив

На Львівщині розгорівся скандал через "гуманітарну картоплю" із Польщі: подробиці
На Львівщині розгорівся скандал через благодійну допомогу картоплею сім'ям, близькі родичі яких служать у Збройних силах України. Їм роздали по мішку насіннєвої картоплі, і це спричинило чимале обурення та емоційне обговорення у соціальних пабліках. Зокрема, на особистих сторінках у Facebook жителів Львівської області, родичі яких перебувають на фронті.
Новини.LIVE розбиралися в ситуації.
"Як це мішок картоплі за те, що син на війні?"
Жителька одного із сіл у Турківському районі, що на Львівщині, Марія Бугір розповіла Новини.LIVE, що в суботу 13 травня їй на подвір'я принесли мішок картоплі. Старший син жінки на війні із першого дня та пройшов чи не всі гарячі точки фронту. Наразі перебуває неподалік Бахмуту.
"Сказали, що це благодійна допомога від поляків за те, що син на війні. Я була в шоці! Як це мішок насінної картоплі за те, що син на війні? І нащо нам у селі насінна картопля, якщо ми вже її посадили? То просто позор, і як мені обідно, що таку допомогу дали за те, що найдорожче на війні воює. Мені нічого не треба, аби лише син живий додому вернувся. Та й подивіться, яка там бульба! То не бульба — то сміття", — сказала жінка.
У неділю 14 травня про благодійну допомогу мішком картоплі на своїй сторінці у Facebook написала Марія Дребот. Жінка запостила мішок із підписом: "Таку допомогу дали тим батькам, що сини їхні воюють. Позор..."
Її допис спричинив бурхливу емоційну реакцію. Докладємо відповідні скріни.
"Ми не надаємо допомогу за те, що чоловіки на фронті"
Врешті з'ясувалося, що жителі Турківського району Львівської області отримали насіннєву картоплю в рамках благодійної допомоги Україні від проєкту Victoria Garden.
В ньому беруть участь такі країни, як Швеція та Шотландія, які надають насіння овочів, в тому числі й насіннєву картоплю для українців, що займаються сільським господарством, або у громади, де є внутрішньо переміщені особи.
"Я перевіз цю картоплю власним коштом із Польщі до Львова та в інші населені пункти, а вже далі місцеві волонтери та громадські організації передали її людям, які, на їхню думку, потребують такої допомоги. Ми не впливаємо на їхні рішення. І чесно, то я навіть не міг подумати, що гуманітарна допомога може спричинити незадоволення людей. Ми не даємо її за те, що люди воюють чи перебувають у полоні. В жодному разі благодійна допомога не є компенсацією за ці речі. Це притягнуто за вуха", — зазначив у коментарі Новини.LIVE Володимир Михалишин, віцепрезидент Фундації Folkowisko.
Волонтер із Турківщини, де й розгорівся цей скандал через картоплю, Олександр Лабецький у коментарях зазначив, що її поділили поміж сім'ями ВПО та військовослужбовців району.
Новини.LIVE стежитимуть за розвитком ситуації.