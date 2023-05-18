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На Львовщине разгорелся скандал из-за "гуманитарной картошки" из Польши: подробности

18 мая 2023 07:19
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Во Львовской области разгорелся скандал из-за гуманитарки: эксклюзив
Украинский фермер с картошкой. Фото: УНИАН
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Во Львовской области разгорелся скандал из-за благотворительной помощи в качестве картофеля семьям, близкие родственники которых служат в Вооруженных силах Украины. Им раздали по мешку семенного картофеля, и это повлекло за собой немалое возмущение и эмоциональное обсуждение в социальных пабликах. В частности, на личных страницах Facebook жителей Львовской области, родственников военнослужащих.

Новини.LIVE разбирались в ситуации.

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"Как это мешок картофеля за то, что сын на войне?"

Жительница одного из сел Турковского района Львовской области Мария Бугир рассказала Новини.LIVE, что в субботу 13 мая ей во двор принесли мешок картофеля. Старший сын женщины на войне с первого дня и прошел почти все горячие точки фронта. В настоящее время находится недалеко от Бахмута.

"Сказали: это благотворительная помощь от поляков за то, что сын на войне. Я была в шоке! Как это мешок семенного картофеля за то, что сын на войне? И зачем нам в селе семенной картофель, если мы уже его посадили? Позор и мне так обидно, что такую помощь дали за то, что самое дорогое на войне воюет. Мне ничего не нужно, чтобы только сын живой домой вернулся", — говорит женщина.

Картофель
Мешок картофеля, который получили семьи военных во Львовской области. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье 14 мая о благотворительной помощи в качестве мешка картофеля на своей странице в Facebook написала Мария Дребот.

Женщина запостила снимок мешка с картофелем с подписью: "Такую помощь дали тем родителям, чьи сыновья воюют. Позор..."

Скриншот
Скриншот. Фото: FB Маша Дребот

Ее сообщение вызвало бурную эмоциональную реакцию. Приводим соответствующие скрины.

Скриншот
Скриншот. Фото: FB Маша Дребот
Скриншот
Скриншот. Фото: Фото: FB Маша Дребот
Скриншот
Скриншот. Фото: Фото: FB Маша Дребот

"Мы не оказываем помощь за то, что мужчины на фронте"

В итоге выяснилось, что жители Турковского района Львовской области получили семенной картофель в рамках благотворительной помощи Украине от проекта Victoria Garden.

Скриншот
Скриншот. Фото: Фото: FB Маша Дребот

В нем принимают участие такие страны, как Швеция и Шотландия, которые предоставляют семена овощей, в том числе и семенной картофель, для украинцев, занимающихся сельским хозяйством, или громадам, где есть внутренне перемещенные лица.

"Я перевез этот картофель за свой счет из Польши во Львов и в другие населенные пункты, а уже дальше местные волонтеры и общественные организации передали его людям, которые, по их мнению, нуждаются в такой помощи. Мы не влияем на их решения. И честно, так я даже не мог подумать, что гуманитарная помощь может повлечь за собой недовольство людей. Мы не даем ее за то, что люди воюют или находятся в плену. Ни в коем случае благотворительная помощь не является компенсацией за эти вещи. Это притянуто за уши", — отметил комментарии Новини.LIVE Владимир Михалишин, вице-президент Фонда Folkowisko.

Волонтер с Турковщины, где и разгорелся данный скандал из-за картофеля, Александр Лабецкий в комментариях отметил, что картофель поделили между семьями ВПЛ и военнослужащих района.

Скриншот
Скриншот. Фото: Фото: FB Маша Дребот

Новини.LIVE будут следить за развитием ситуации.

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