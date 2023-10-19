На окупованих територіях росіяни вилучають комплекти супутникового телебачення

Російська пропаганда на телебаченні. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вилучають в місцевих мешканців комплекти супутникового телебачення. Натомість вони видають власне обладнання.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Вилучення обладнання супутникового телебачення

"Так звані окупаційні адміністрації створили "комісії", які в супроводі "поліціянтів" проводять рейди на тимчасово окупованих територіях і вилучають у місцевих комплекти супутникового телебачення", — йдеться у повідомленні.

Натомість окупанти видають обладнання для трансляції пакета "русский мир" (ресивер, супутникова тарілка та конвертор), у який входять пропагандистські канали.

Водночас за споживання російських телеканалів оплата відсутня.

"Так загарбники намагаються ще більше інформаційно заблокувати регіон і занурити українців у свою пропаганду", — зазначили в Центрі.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські окупанти будь-яким чином змушують людей отримати паспорт держави-терориста РФ. Так, росіяни розпочали харчовий терор проти місцевих.