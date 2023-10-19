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На оккупированных территориях россияне изымают комплекты спутникового телевидения

19 октября 2023 12:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На оккупированных территориях россияне изымают комплекты спутникового телевидения
Российская пропаганда на телевидении. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На временно оккупированных территориях Украины россияне изымают у местных жителей комплекты спутникового телевидения. Вместо этого они выдают собственное оборудование.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Удаление оборудования спутникового телевидения

"Так называемые оккупационные администрации создали "комиссии", которые в сопровождении "полицейских" проводят рейды на временно оккупированных территориях и изымают в местные комплекты спутникового телевидения", — говорится в сообщении.

Вместо этого оккупанты выдают оборудование для трансляции пакета "русский мир" (ресивер, спутниковая тарелка и конвертор), в который входят пропагандистские каналы.

В то же время, за потребление российских телеканалов оплата отсутствует.

"Так захватчики пытаются еще больше информационно заблокировать регион и погрузить украинцев в свою пропаганду", — отметили в Центре.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Херсонщины российские оккупанты каким-либо образом заставляют людей получить паспорт страны-террориста РФ. Так россияне начали пищевой террор против местных.

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