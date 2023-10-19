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На Полтавщині водій шкільного автобуса хотів через матір відмовитися від мобілізації

19 жовтня 2023 22:01
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Ілля Рябінін
редактор
На Полтавщині водій шкільного автобуса хотів через матір відмовитися від мобілізації
Вручення повістки військовозобов'язаному в Україні. Фото: usionline.com
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Полтавщині судили водія шкільного автобуса, який відмовився від мобілізації через хвору дитину та матір з 2 групою інвалідності. За це йому призначили іспитовий термін позбавлення волі. 

Про це йдеться у вердикті Лохвицького райсуду, пише ТСН.

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Чоловіка визнали придатним

За даними суду, чоловік працює водієм шкільного автобуса у Лучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 5 вересня 2023 року його визнали придатним до військової служби.

Він повинен був прийти 19 вересня до ТЦК СП для відправлення на військову службу, проте цього так і не зробив. А тому його звинуватили в ухиленні від військової служби. 

На суді чоловік повідомив, що староста села повідомила йому про те, що йому треба сходити у військкомат. Там його визнали придатним до військової служби, проте він ухилився від призову.

На суді чоловік свою відмову пояснив тим, "що має на утриманні 13-річного сина, який є дитиною з особливими потребами, має відхилення в розумовому розвитку, дружину не завжди слухає, а лише його як батька; крім того, має матір — інваліда ІІ групи по зору та батька-гіпертоніка. Також у нього є ще рідний брат, який би міг доглядати за батьками, проте той постійно у відрядженнях". 

Вирок суду / ©
Судовий вердикт. Джерело: Єдиний реєстр судових рішень

Судовий вердикт 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. Реальний термін суд замінив на рік іспитового. 

Також, на думку суду, ухилянт повинен "щомісячно в межах своїх можливостей перераховувати кошти на відкритий Національним банком України спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України". 

Нагадаємо, що раніше від мобілізації відмовився чернівецький стоматолог, через що його засудили на 3 роки позбавлення волі. Також повідомлялося й про те, чи мають право мобілізувати до ЗСУ опікуна особи з інвалідністю.

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