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В Полтавской области водитель школьного автобуса хотел из-за матери отказаться от мобилизации

19 октября 2023 22:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Полтавской области водитель школьного автобуса хотел из-за матери отказаться от мобилизации
Вручение повестки военнообязанному в Украине. Фото: usionline.com
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Полтавской области судили водителя школьного автобуса, который отказался от мобилизации из-за больного ребенка и матери с 2 группой инвалидности. За это ему назначили испытательный срок лишения свободы.

Об этом говорится в вердикте Лохвицкого райсуда, пишет ТСН.

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По данным суда, мужчина работает водителем школьного автобуса в Лучанской ООШ I-III ступеней. 5 сентября 2023 года он был признан годным к военной службе.

Он должен был прийти 19 сентября в ТЦК СП для отправки на военную службу, однако этого так и не сделал. Поэтому его обвинили в уклонении от военной службы.

На суде мужчина сообщил, что староста села сообщила ему о том, что ему нужно сходить в военкомат. Там он был признан годным к военной службе, однако он уклонился от призыва.

На суде мужчина свой отказ объяснил тем, "что имеет на иждивении 13-летнего сына, который является ребенком с особыми потребностями, имеет отклонения в умственном развитии, жену не всегда слушает, а только его как отца; кроме того, имеет мать — инвалида II группы по зрению и отца-гипертоника. Также у него есть еще родной брат, который мог бы ухаживать за родителями, однако тот постоянно в командировках".

Приговор суда
Судебный вердикт. Источник: Единый реестр судебных решений

Судебный вердикт

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы. Реальный срок суд заменил  на год испытательного.

Также, по мнению суда, уклонист должен "ежемесячно в пределах своих возможностей перечислять средства на открытый Национальным банком Украины специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины".

Напомним, что ранее от мобилизации отказался черновицкий стоматолог, из-за чего его осудили на 3 года лишения свободы. Также сообщалось и о том, имеют ли право мобилизовать в ВСУ опекуна лица с инвалидностью.

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