На Prozorro з'явився тендер на ремонт пішохідного мосту в Ужгороді

Пішохідний міст в Ужгороді. Фото: mukachevo.net

В Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Скриншот тендеру на Prozorro

Ремонт пішохідного мосту в Ужгороді

Замовником робіт є Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради. Очікувана вартість проведених робіт сягне 31 млн 219 тис. 736 грн.

Аукціон планують розпочати 7 листопада.

Також на сайті зафіксовані звернення до Держаудитслужби стосовно недоцільного використання коштів під час війни. Відповідь очікується.

Нагадаємо, що Департамент капітального будівництва Львівської обласної адміністрації на основі тендерних результатів довірив компанії "Будівельний альянс Монтажпроект" будівництво Центру захисту громадян у Східницькому районі, розташованого в Новому Кропивнику. Сума операції становила 33 млн грн.