Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow На Prozorro появился тендер на ремонт пешеходного моста в Ужгороде за 800 тыс. долларов arrow

На Prozorro появился тендер на ремонт пешеходного моста в Ужгороде за 800 тыс. долларов

1 ноября 2023 11:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Prozorro появился тендер на ремонт пешеходного моста в Ужгороде
Пешеходный мост в Ужгороде. Фото: mukachevo.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Ужгороде местные власти планируют осуществить ремонт пешеходного моста. На него хотят выделить более 31 млн грн.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Читайте также:
скриншот
Скриншот тендера на Prozorro

Ремонт пешеходного моста в Ужгороде

Заказчиком работ является Департамент городской инфраструктуры Ужгородского городского совета. Ожидаемая стоимость проведенных работ составит 31 млн 219 тыс. 736 грн.

Аукцион планируется начать 7 ноября.

Также на сайте зафиксированы обращения в Госаудитслужбу о нецелесообразном использовании средств во время войны. Ответ ожидается.

Напомним, что Департамент капитального строительства Львовской областной администрации на основе тендерных результатов доверил компании "Строительный альянс Монтажпроект" строительство Центра защиты граждан в Сходницком районе, расположенного в Новом Крапивнике. Сумма сделки составила 33 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме