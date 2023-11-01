На Prozorro появился тендер на ремонт пешеходного моста в Ужгороде

Пешеходный мост в Ужгороде. Фото: mukachevo.net

В Ужгороде местные власти планируют осуществить ремонт пешеходного моста. На него хотят выделить более 31 млн грн.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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Скриншот тендера на Prozorro

Ремонт пешеходного моста в Ужгороде

Заказчиком работ является Департамент городской инфраструктуры Ужгородского городского совета. Ожидаемая стоимость проведенных работ составит 31 млн 219 тыс. 736 грн.

Аукцион планируется начать 7 ноября.

Также на сайте зафиксированы обращения в Госаудитслужбу о нецелесообразном использовании средств во время войны. Ответ ожидается.

Напомним, что Департамент капитального строительства Львовской областной администрации на основе тендерных результатов доверил компании "Строительный альянс Монтажпроект" строительство Центра защиты граждан в Сходницком районе, расположенного в Новом Крапивнике. Сумма сделки составила 33 млн грн.