На Рівненщині в бурштині знайшли комаху, якій понад 30 млн років

Закам'яніла комаха в бурштині. Фото: Амбер Гальбін

На родовищі Гальбин, що в Рівненській області, знайшли закам'янілу в бурштині комаху, якій понад 30 мільйонів років. Її виявили працівники компанії "Амбер Гальбін", яка займається видобутком бурштину.

Про відповідну знахідку Амбер Гальбін повідомила в Facebook.

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Зазначається, що комаха потрапила у смолу давніх дерев і затверділа, ставши бурштином. Це явище називають інклюзією, тобто включенням.

Застигла в бурштині комаха. Фото: Амбер Гальбін

"Інколи у бурштинових шматочках трапляються залишки або цілі листочки давніх рослин, різних павукоподібних: кліщів, павуків, скорпіонів, а також комах — примітивних безкрилих, двокрилих. Це дозволяє вченим краще вивчити стародавній світ", — йдеться в повідомленні.

Повітря в бурштині. Фото: Амбер Гальбін

Також у компанії додали, що бурштинові вироби з інклюзією найдорожчі. Ціна відповідна, якщо в камінні є затверділі мурахи чи павуки, оскільки подібне дуже важко знайти.

Знайдені камінці бурштину. Фото: Амбер Гальбін

Нагадаємо, що археологи провели розкопки в районі древнього міста Окео у Вʼєтнамі та знайшли там залишки спецій, які залишилися на кам’яних інструментах. За думкою дослідників, вік цієї археологічної знахідки становить приблизно дві тисячі років, а аромат деяких прянощів й досі зберігся.

Також ми повідомляли, що під час будівництва житлового комплексу у північно-східному Лінкольнширі в Англії археологи виявили руїни давньоримського поселення. У ході розкопок дослідникам вдалося також знайти два людських поховання та залишки деяких тварин.