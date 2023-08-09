В Ровенской области в янтаре нашли насекомое, которому более 30 млн лет

Окаменелое насекомое в янтаре. Фото: Амбер Гальбин

На месторождении Гальбин, что в Ровенской области, нашли окаменевшее в янтаре насекомое, которому более 30 миллионов лет. Ее обнаружили работники компании "Амбер Гальбин", занимающейся добычей янтаря.

О соответствующей находке Амбер Гальбин сообщила в Facebook.

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Отмечается, что насекомое попало в смолу древних деревьев и затвердело, став янтарем. Это явление называют инклюзией, то есть включением.

Застылое в янтаре насекомое. Фото: Амбер Гальбин

"Иногда в янтарных кусочках встречаются остатки или целые листики древних растений, разных паукообразных: клещей, пауков, скорпионов, а также насекомых — примитивных бескрылых, двукрылых. Это позволяет ученым лучше изучить древний мир", — говорится в сообщении.

Воздух в янтаре. Фото: Амбер Гальбин

Также в компании добавили, что янтарные изделия с инклюзией самые дорогие. Цена соответствующая, если в камнях есть затвердевшие муравьи или пауки, поскольку это очень трудно найти.

Найдены камни янтаря. Фото: Амбер Гальбин

Напомним, что археологи провели раскопки в районе древнего города Окео во Вьетнаме и нашли там остатки специй, оставшихся на каменных инструментах. По мнению исследователей, возраст этой археологической находки составляет примерно две тысячи лет, а аромат некоторых пряностей до сих пор сохранился.

Также мы сообщали, что во время строительства жилого комплекса в северо-восточном Линкольншире в Англии археологи обнаружили развалины древнеримского поселения. В ходе раскопок исследователям удалось также обнаружить два человеческих захоронения и остатки некоторых животных.