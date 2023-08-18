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На Рівненщині засновник церкви ґвалтував 12-річну дівчинку

18 серпня 2023 17:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Рівненщині засновник церкви ґвалтував 12-річну дівчинку
Жертва сексуального насильства. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Рівненській області 12-річна дівчинка постраждала від розбещення. Кривдником виявився 59-річний засновник церкви. 

Про це повідомила Асоціація жінок-юристок України ЮрФем.

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Деталі насильства

Повідомляється, що потерпіла дівчинка розповіла про злочин своєму батьку. Він своєю черго звернувся за допомогою до організації.

Щоправда, чоловік не знав, як правильно діяти у цій ситуації, адже, за словами доньки, дії інтимного характеру були впродовж тривалого часу. Потерпіла стверджувала, що все це відбувалося за її згоди. 

Скільки загрожує кривднику

Після цього батько потерпілої звернувся до поліції. Правоохоронні органи затримали підозрюваного та порушили кримінальне провадження. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Кривдником виявився місцевий житель, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. 

Нагадаємо, у Київській області зловмисник затягнув 13-річну дівчинку до себе в машину і зґвалтував її. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Також ми писали, що у Броварах правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 47-річного місцевого жителя. Його звинувачують у зґвалтуванні 4-річної дівчинки.

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