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В Ровенской области основатель церкви насиловал 12-летнюю девочку

18 августа 2023 17:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Ровенской области основатель церкви насиловал 12-летнюю девочку
Жертва сексуального насилия. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Ровенской области 12-летняя девочка пострадала от развращения. Обидчиком оказался 59-летний основатель церкви.

Об этом сообщила Ассоциация женщин-юристок Украины ЮрФем.

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Сообщается, что потерпевшая девочка рассказала о преступлении своему отцу. Он в свою очередь обратился за помощью к организации.

Правда, мужчина не знал, как правильно действовать в этой ситуации, ведь, по словам дочери, действия интимного характера были длительное время. Потерпевшая утверждала, что все это происходило с ее согласия.

Сколько грозит обидчику

После этого отец потерпевшей обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали подозреваемого и возбудили уголовное производство. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Обидчиком оказался местный житель, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей.

Напомним, в Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Также мы писали, что в Броварах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании 4-летней девочки.

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