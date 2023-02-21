Сніг навколо української антарктичної станції став рожевим — у чому причина

Фахівці здивували поясненням про появу рожевого снігу на станції

В Антарктиді навколо української станції "Академік Вернадський" з'явився рожевий сніг. Полярники пояснюють це цвітінням мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей наприкінці антарктичного літа.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Рожевий сніг на станції "Вернадського"

Як пояснюють науковці, одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову, або малинову. Зимує вона під снігом у "зеленому" варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні та червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди.

"Цвітіння снігу" сприяє зміні клімату, адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок — у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується, пояснюють фахівці.

Також науковці наголошують, що кожен рік важливо фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу проводять українські біологи й біологині на станції за допомогою дрону.

Станція "Академік Вернадський"

"Академік Вернадський" — єдина українська антарктична станція. Розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цієї задачі підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.

Нагадаємо, наприкінці січня дослідницьке судно, яке вийшло з Одеського порту навесні минулого року прибуло на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. Польсько-український екіпаж "Ноосфери" займатиметься на крижаному континенті модернізацією критичних об'єктів для успішної зимівки у майбутньому сезоні.

Фото: Національний антарктичний науковий центр.