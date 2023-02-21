Снег вокруг украинской антарктической станции стал розовым – в чем причина

Специалисты удивили объяснением появления розового снега на станции

В Антарктиде вокруг украинской станции "Академик Вернадский" появился розовый снег. Полярники объясняют это цветением микроскопических зеленых одноклеточных водорослей в конце антарктического лета.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Розовый снег на станции Вернадского

Как объясняют ученые, одна и та же водоросль имеет три цветовых стадии: зеленую, оранжевую и пурпурную, или малиновую. Зимует она под снегом в зеленом варианте, где преобладает хлорофилл, а когда становится теплее, то продвигается ближе к поверхности и краснеет, ведь в ней образуются каротиноиды.

"Цветение снега" способствует изменению климата, ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие, в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется, объясняют специалисты.

Также ученые отмечают, что каждый год важно фиксировать площадь "цветущего снега" на опытных поверхностях, чтобы увидеть общие тенденции влияния климата. В настоящее время эту работу проводят украинские биологи и биологи на станции с помощью дрона.

Станция "Академик Вернадский"

Академик Вернадский — единственная украинская антарктическая станция. Расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией. Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктиде. Для выполнения этой задачи подчинена вся жизнедеятельность станции и Национального антарктического научного центра.

Напомним, в конце января исследовательское судно, вышедшее из Одесского порта весной прошлого года, прибыло на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Польско-украинский экипаж "Ноосферы" будет заниматься на ледяном континенте модернизацией критических объектов для успешной зимовки в предстоящем сезоне.

Фото: Национальный антарктический научный центр.