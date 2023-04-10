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На світ чекає нова демографічна криза: на скільки скоротиться населення

10 квітня 2023 05:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вчені прогнозують масштабне скорочення населення Землі. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Населення Землі у найближчі десятиліття буде стрімко скорочуватися й до кінця 2100 року налічуватиме 6 мільярдів. Такого  висновку дійшли науковці після завершення масштабного дослідження. 

Про це пише Live Science.

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Вчені кажуть, зараз населення світу становить 7,96 мільярда, в середині століття досягне піку в 8,6 мільярда, а потім зменшиться майже на 2 мільярди до кінця століття. 

"Ми знаємо, що швидкий економічний розвиток у країнах з низьким рівнем доходу має величезний вплив на рівень народжуваності. Показники народжуваності знижуються, коли дівчата отримують доступ до освіти, а жінки — економічні можливості та доступ до кращої охорони здоров’я", — зазначив очільник Центру сталого розвитку Норвезької бізнес-школи Пер Еспен Стокнес.

Наслідки демографічної кризи

За оцінками вчених, різке скорочення населення Землі може дещо зменшити масштаби екологічних проблеми.

Є й багато негативних моментів.

Зокрема, скорочення чисельності населення стане причиною старіння людства загалом, а також зменшення частки людей працездатного віку, що стане додатковим тягарем для молодого покоління, яке буде вимушене фінансувати охорону здоров’я та пенсійне забезпечення. 

Зауважимо, минулого року ООН озвучувала прогноз, що населення планети сягне 9,7 мільярда до 2050 року і зросте до 10,4 мільярда до 2100 року. Згодом, як стверджують представники Організації, населення сягне 11 мільярдів. 

Нагадаємо, Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував попередження про спалах вірусу Марбург в Екваторіальній Гвінеї та Танзанії. Марбург — це рідкісна, але дуже смертельна вірусна лихоманка, яка викликає неконтрольовану кровотечу, подібну до Еболи.  

Вірус може поширюватися через контакт із кров’ю інфікованої людини та іншими рідинами організму або через рідини від інфікованих тварин. Він не поширюється через повітря, як коронавірус. 

Специфічної вакцини чи лікування від захворювання не існує. 

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